Milano: tre arrestati dalla Polfer per una rapina in stazione e un furto sul treno

- Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato, nei pressi della stazione Centrale, un cittadino algerino di 37 anni, che poco prima, nella piazza antistante lo scalo, aveva rubato una macchina fotografica custodita all'interno diuna borsa di una troupe che stava lavorando. L'uomo, dopo il furto è scappato, ma una volta raggiunto e fermato, ha colpito gli operatori con calci e pugni. La refurtiva, integra, è stata restituita al proprietario. Un altro arresto, invece, è stato eseguito nei confronti di un cittadino algerino di 25 anni e di un cittadino libico 19enne, per furto aggravato. G.i agenti della Polfer, impegnati nel servizio di vigilanza in stazione, sono stati allertati dalla centrale operativa, in merito ad un viaggiatore che, su un treno frecciarossa in arrivo a Rogoredo, aveva subito il furto del suo pc portatile dallo zaino da parte di due stranieri che si trovavano a bordo. Giunto il convoglio in stazione, gli operatori hanno bloccato e arrestato i due stranieri in possesso ancora della refurtiva.(Com)