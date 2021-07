© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà a Matteo Ricci e alla sua famiglia. Non sarà l’ennesima protesta dei no-vax a fermare l’impegno di un sindaco da sempre in prima linea contro il virus. È legittimo manifestare, ma non con queste modalità. La libertà è un’altra cosa". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini. (Rin)