Imprese: Parolo (Cna Lombardia), ci aspettiamo dati molto positivi per prossimo trimestre

- L’artigianato tentenna più dell’industria perché vive molto di mercato interno: in ogni caso, le incentivazioni ecobonus stanno producendo effetti importanti e "sono convinto che i dati del prossimo trimestre saranno molto positivi". Lo ha detto Daniele Parolo, presidente di Cna Lombardia, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata oggi da Unioncamere Lombardia per presentare i risultati dell’industria e dell’artigianato nel secondo trimestre 2021. “Non stupisce la crescita degli ordini dall’estero, visto che siamo una nazione manifatturiera importante: la sfida, ora, sarà far crescere il mercato interno”, ha detto. (Rem)