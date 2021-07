Speciale difesa: Spagna, Guardia civil avrà in dotazione 6 mila pistole "Ramon"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia Civil spagnola avrà presto in dotazione 6 mila pistole da 9mm "Ramon", fabbricate dal produttore israeliano Emtan. L'azienda israeliana si era aggiudicata la gara con un'offerta di 1,95 milioni di euro, un terzo al di sotto dell'importo previsto dallo Stato secondo la procedura di gara. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", la pistola "Ramon", con un prezzo unitario di 269 euro,è identica nel design alla famosa "Glock 19" austriaca di terza e quarta generazione usata da molti agenti della Polizia nazionale spagnola. Con una capacità del caricatore tra 15 e 17 colpi, la pistola "Ramon" pesa 630 grammi senza caricatore (30 grammi in più della Glock 19) ed è fatta di polimero e acciaio. (Spm)