Speciale difesa: Italia-Corea del Sud, colloquio telefonico tra Guerini e l'omologo Wook Suh

- È avvenuto questa mattina un “lungo e amichevole colloquio” tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il collega della Corea del Sud Wook Suh. Lo riferisce il ministero della Difesa in un comunicato. Tra i temi trattati, la cooperazione bilaterale e industriale e rapporti tra i due Paesi, partecipazione alle operazioni di peacekeeping e situazione nell’area asiatica. “E’ mia intenzione – ha detto nell’occasione Guerini - contribuire a rafforzare le ottime relazioni di amicizia che contraddistinguono storicamente i nostri Paesi e favorire lo sviluppo di ogni possibile forma di cooperazione industriale della difesa nei settori di mutuo interesse. L’Italia incoraggia e sostiene gli sforzi del governo della Repubblica di Corea per il processo di stabilizzazione e pacificazione dell’area”. (Com)