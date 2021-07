Speciale difesa: Taiwan, ex vice ministro Difesa Chang nega accuse di "spionaggio" per conto di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vice ministro della Difesa taiwanese Chang Che-ping ha respinto le accuse di "spionaggio" in base alle quali cui avrebbe divulgato segreti di Stato a un gruppi di agenti che lavorava per la Cina. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", aggiungendo che negli ultimi anni ci sono stati diversi casi di agenti dell'intelligence cinese che hanno reclutato ufficiali militari taiwanesi in pensione o in attività per ricevere informazioni e contatti, offrendo loro viaggi in Cina e verso altre destinazioni. Chang avrebbe partecipato a cene con membri di un giro di spie in diverse occasioni, mentre sua moglie si sarebbe recata a Hong Kong su loro invito. (Cip)