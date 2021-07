Speciale difesa: Israele, nel 2022 bilancio in aumento a 15 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa israeliano riceverà 58 miliardi di shekel (circa 15 miliardi di euro) nella finanziaria 2022, con un aumento di 7 miliardi di shekel (circa 1,8 miliardi di euro). L'assegnazione della suddetta somma è stata finalizzata dal primo ministro, Naftali Bennett, dal ministro delle Finanze, Avigdor Liberman, e dal ministro della Difesa, Benny Gantz. I fondi saranno utilizzati per "equipaggiare e rafforzare" le Forze di difesa israeliane (Idf) in conformità con le minacce che Israele affronta, "con un'enfasi sugli acquisti da società di difesa che operano nella periferia di Israele", si legge in una dichiarazione rilasciata dal ministero della Difesa. Circa 750 milioni di shekel (circa 194 milioni di euro) saranno assegnati all'Home Front Commandو e i soldi andranno anche alla revisione dei servizi di salute mentale nell'esercito, nonché al programma di borse di studio "From Uniform to Studies" che aiuta a pagare le tasse universitarie di militari combattenti congedati. (Res)