Speciale difesa: Boeing, primo trimestre in attivo da due anni a questa parte

- Il colosso aerospaziale statunitense Boeing ha registrato il suo primo trimestre in attivo da due anni a questa parte riportando un profitto netto di 567 milioni di dollari, in netto aumento rispetto alla contrazione di 2,4 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Lo ha reso noto la stessa società, facendo sapere di aver accantonato il previsto taglio di 10 mila lavoratori entro la fine dell’anno. Le vendite sono aumentate del 44 per cento, attestandosi a 17 miliardi di dollari, grazie in particolare alla consegna di 47 aerei 737 Max, tornati operativi a partire dallo scorso anno. Tuttavia, per stabilizzare la ripresa l’azienda spera ora in un nuovo ordine dalla Cina entro la metà del prossimo anno. Al momento la crescita della società è trainata dal comparto difesa, che ha generato guadagni per 958 milioni di dollari a fronte della perdita operativa di 472 milioni di dollari riportata dal comparto civile. (Nys)