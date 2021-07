Speciale difesa: Kenya e Regno Unito firmano accordo di cooperazione per contrasto ad al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e il Kenya hanno firmato un nuovo accordo in materia di difesa per collaborare nel ridurre la minaccia rappresentata dal gruppo jihadista somalo al Shabaab. L'accordo è stato firmato dal ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, e dall'omologa keniota Monica Juma a Londra, a margine della visita effettuata dal presidente keniota Uhuru Kenyatta. L'accordo, si legge in una nota del ministero della Difesa britannico, consentirà ai due Paesi di rafforzare il coordinamento nei loro sforzi congiunti per migliorare la sicurezza regionale nell'Africa orientale. Il Regno Unito e il Kenya collaborano già regolarmente per contrastare la minaccia rappresentata da al Shabaab attraverso la attività di formazione e di condivisione delle informazioni. Basandosi sull'accordo già esistente, il nuovo accordo fornirà una base per lo scambio di personale militare per attività di difesa, consentendo maggiori opportunità di addestramento e una maggiore collaborazione nel lavoro di sostegno alla pace. "Il Kenya è stato a lungo il nostro partner di difesa preferito in Africa orientale e, in un mondo più incerto, continueremo a stare fianco a fianco mentre affrontiamo le minacce di domani", ha affermato il ministro Wallace. (Res)