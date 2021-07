Speciale difesa: Guinea Equatoriale, Cassazione francese respinge ricorso del vicepresidente Obiang su recupero illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione di Parigi ha respinto il ricorso presentato da Teodorin Obiang Mangue, vicepresidente della Guinea Equatoriale e figlio del capo dello Stato, Teodoro Obiang Nguema, per contestare il meccanismo francese che prevede il sequestro dei suoi beni in Francia. La più alta Corte francese, riferisce "Rfi", ha così confermato la sentenza in appello contro il 52enne vicepresidente, condannato nel febbraio 2020 a tre anni di reclusione, al pagamento di sanzioni per 30 milioni di euro ed alla confisca definitiva di tutti i beni sequestrati durante le indagini. Per i magistrati di Cassazione, la decisione resa dai giudici a febbraio è da ritenersi conforme alla legge adottata lo scorso 20 luglio dal parlamento francese sul meccanismo di restituzione dei beni illeciti, una legge di cui la Guinea Equatoriale potrebbe di fatto diventare il primo Paese a beneficiare. Noto per il suo stile di vita lussuoso, Obiang è stato riconosciuto colpevole di aver costituito per la prima volta un patrimonio fraudolento in Francia nel 2017, quindi condannato in appello a Parigi. Nominato vicepresidente della Guinea Equatoriale, è responsabile del portafoglio Difesa e Sicurezza. Il padre, al potere dal 1979, è il presidente in carica più anziano del mondo. (Frp)