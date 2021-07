Roma: Raggi, su emergenza cinghiali sto preparando atto da portare in procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'emergenza cinghiali “Sto preparando un atto da portare in procura. Il caso dei cinghiali è noto. Poche settimane fa c’è stata una protesta degli agricoltori italiani, i cinghiali ci sono in tutta Italia ed è un tema di competenza regionale. Stiamo chiedendo l’intervento della Regione, se non farà nulla indagherà la procura se ci sono ragioni di illecito su questa vicenda”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in una intervista a Radio Cusano Campus questa mattina. (Rer)