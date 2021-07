Stadio Roma: Raggi, dopo improcedibilità Tor di Valle si apre nuova strada, da noi massima disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Quando sono arrivati hanno studiato il progetto Tor di Valle e hanno detto che non vogliono quel progetto perché sono interessati allo stadio e non a tutto ciò che c’era intorno". La sindaca di Roma Virginia Raggi ha spiegato così la questione dello Stadio della Roma in una intervista a Radio Cusano Campus. "Venuto meno l’interesse dall’As Roma, abbiamo dichiarato l’improcedibilità di quel progetto. Si apre quindi una nuova strada e adesso siamo in attesa di ricevere la nuova proposta dell’As Roma, con la massima disponibilità. Abbiamo già iniziato le nuove interlocuzioni quindi a breve ci sarà la presentazione del progetto”. (Rer)