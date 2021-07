Nicaragua: crisi politica, governo Colombia richiama ambasciatore per consultazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 giugno, Argentina e Messico avevano deciso di astenersi sul voto con cui l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) condannava gli arresti di oppositori politici al presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. Nel comunicato congiunto emesso al termine della riunione straordinaria del Consiglio permanente Osa, i governi di Alberto Fernandez e Andres Manuel Lopez Obrador, affermavano che, in linea con "il principio di non intervento negli affari interni" di paesi terzi "non gli è stato possibile accompagnare il progetto di risoluzione". "Non siamo d'accordo con i paesi che, lungi dal sostenere il normale sviluppo delle istituzioni democratiche, mettono da parte il principio di non intervento negli affari interni così caro alla nostra storia", si legge nel comunicato. I due paesi hanno manifestato ad ogni modo la loro "preoccupazione" ed il loro "ripudio" per "i fatti recentemente occorsi in Nicaragua", in special modo "l'arresto di esponenti dell'opposizione". Il testo, passato con 26 voti favorevoli su 34, esprimeva "la grave preoccupazione" per la mancata adozione "delle riforme elettorali in linea con le norme internazionali" che garantiscano che le elezioni presidenziali previste per novembre di quest'anno "siano libere e giuste". L'Osa "condanna" inoltre "l'arresto, la persecuzione e le restrizioni arbitrarie imposte ai pre candidati presidenziali, ai partiti politici, e ai mezzi di comunicazione indipendenti" e chiede "l'immediata liberazione dei precandidati e di tutti i prigionieri politici". (segue) (Mec)