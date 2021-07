Nicaragua: crisi politica, governo Colombia richiama ambasciatore per consultazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Messico e Argentina di astenersi, basata sul "principio di non intervento negli affari interni di paesi terzi" - di astenersi al voto espresso ieri nella riunione straordinaria del Consiglio permanente Osa aveva causato un dibattito tra i paesi aderenti alla principale organizzazione multilaterale della regione. Si è trattato infatti di un passo che ha suscitato "delusione" presso l'amministrazione Usa di Joe Biden, particolarmente alla situazione dei diritti umani tanto in Nicaragua come in Venezuela e Cuba. "Ci ha deluso il fatto che l'Argentina non abbia accompagnato i 26 paesi che hanno votato la risoluzione Osa sul Nicaragua, ma apprezziamo i suoi sforzi per chiedere a Managua di liberare i prigionieri politici e promuovere elezioni libere e giuste", aveva segnalato ai media argentini una fonte diplomatica Usa. (Mec)