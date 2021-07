Capitale: Raggi, su poteri per Roma mi auguro che sia la volta buona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, dopo 4-5 anni di martellamento ai vari governi, pare abbiano capito, hanno dedicato alcuni ddl a questa proposta di maggiori poteri speciali per Roma. Mi auguro che sia la volta buona". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenuta questa mattina a Radio Cusano Campus. "E’ evidente che una città come Roma che è capitale dell’Italia, capitale amministrativa, che accoglie rappresentanze diplomatiche e manifestazioni, ha degli obblighi che non possono essere sostenute solo con le forze dei cittadini romani che non a caso pagano le tasse più alte di tutte le altre città d’Italia”. (Rer)