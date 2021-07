Kuwait-Usa: emiro Al Sabah incontra Blinken, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmed al Jaber al Sabah, ha incontrato questa mattina, alla presenza dell’erede al trono Mashaal al Ahmed al Jaber, il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, il capo della diplomazia di Washington ha portato all’emiro i saluti del presidente Usa, Joe Biden. Durante il colloquio le parti hanno passato in rassegna le “distinte relazioni storiche” fra i due Paesi, che celebrano quest’anno il 60esimo anniversario dall’avvio delle relazioni diplomatiche e il 30esimo anniversario della liberazione dell’emirato, dopo l’invasione lanciata nel 1990 dal presidente iracheno Saddam Hussein. Al centro della conversazione vi sono state anche le modalità per il rafforzamento della cooperazione in vari campi e a tutti i livelli, che riflettono “le strette relazioni tra i due Paesi e popoli amici”, gli ultimi sviluppi regionali e diverse questioni di interesse comune. All’incontro era presente anche il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed Nasser al Mohammed al Sabah. (Res)