Germania: tasso di disoccupazione in calo a luglio al 5,6 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Germania è diminuito a luglio al 5,6 per cento dal 5,7 per cento di giugno scorso. È quanto comunicato dall'Agenzia federale per il lavoro (Ba), secondo si registrano ora 2,59 milioni di disoccupati, ossia 24 mila in meno rispetto a giugno e 320 mila in meno da luglio del 2020. Come evidenzia il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del primo declino della disoccupazione registrato in Germania a luglio dal 2006. Il presidente della Ba, Detlef Scheele, ha commentato: “La situazione sul mercato del lavoro continua a migliorare. La disoccupazione e la sottoccupazione hanno continuato a diminuire drasticamente nonostante l'inizio delle ferie estiva”. Scheele ha aggiunto: “La crescita dell'occupazione continua. Le aziende sono sempre più alla ricerca di nuovo personale". (Geb)