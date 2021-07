© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al procedimento penale in corso presso gli Organi di giustizia vaticani che vede interessata la signora Cecilia Marogna si precisa che non esiste alcun obbligo di segretezza che limiti l’esercizio dei suoi diritti processuali, contrariamente a quanto invece riportato sulle agenzie di stampa nei giorni scorsi. E’ quanto rende noto la Presidenza del Consiglio dei ministri. (Rin)