Sanità: Gemelli, trovato possibile bersaglio terapeutico per Glioblastoma

- Ricercatori dell'Università Cattolica - Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell'Università di Roma "Sapienza" hanno scoperto un possibile bersaglio terapeutico per la cura del glioblastoma multiforme, il tumore del cervello più aggressivo e maligno, caratterizzato da una sopravvivenza di appena 12-18 mesi. È la prospettiva che si intravede nei risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Brain Sciences, condotto dal dottor Filippo Biamonte, dottore di ricerca del Dipartimento di Scienze Biotecnologiche di Base, Cliniche Intensivologiche e Perioperatorie della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, e coordinato dal professor Alessio D'Alessio, associato di Istologia del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, in collaborazione con il professor Antonio Filippini, ordinario di istologia e embriologia umana del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico legali e dell'Apparato Locomotore dell'Università "Sapienza". (segue) (Com)