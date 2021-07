Sanità: Gemelli, trovato possibile bersaglio terapeutico per Glioblastoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il glioblastoma multiforme (Gbm), è un tumore tipico delle cellule gliali dell'encefalo, si manifesta principalmente nel cervello, ma può anche originare in altre sedi del sistema nervoso centrale (Snc) quali tronco cerebrale, cervelletto e midollo spinale. Tranne rarissimi casi, il Gbm non si diffonde al di fuori del Snc, ma invade e migra all'interno del solo tessuto cerebrale. Per questo tumore si stima in Italia un'incidenza media di 8 casi ogni 100.000 abitanti e rappresenta circa il 54 per cento di tutti i gliomi diagnosticati. Diversi studi hanno suggerito il ruolo chiave di una popolazione di cellule staminali tumorali ritenute responsabili della resistenza del tumore ai trattamenti chemioterapici e radioterapici. Reelin è una glicoproteina, molto grande della matrice extracellulare che contribuisce alla migrazione, al corretto posizionamento e alla sopravvivenza dei neuroni, principalmente durante lo sviluppo del cervello. (segue) (Com)