Sanità: Gemelli, trovato possibile bersaglio terapeutico per Glioblastoma (3)

- I ricercatori hanno studiato reelin in campioni provenienti dal tumore (Gbm) e dal tessuto peritumorale (circostante il Gbm) di vari pazienti. Lo studio ha evidenziato una più elevata espressione della proteina reelin nel Gbm rispetto al tessuto peritumorale. Inoltre, gli studiosi, hanno focalizzato la loro attenzione sulle cellule staminali tumorali provenienti dalle due sedi, riscontrando un forte segnale dell'Rna messaggero (mRna) di reelin e del suo adattatore molecolare Dab-1 (una molecola-interruttore che si lega a reelin e le permette di funzionare) sia nelle cellule isolate del tumore che in quelle derivate dal tessuto peritumorale. (segue) (Com)