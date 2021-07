Bulgaria: Covid, da oggi in vigore nuove regole di ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in vigore a partire da oggi le modifiche alle regole d'ingresso in Bulgaria contro la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", a partire da oggi gli arrivi nel Paese da nazioni inseriti nella zona rossa comportano l'obbligo di un certificato di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19, oltre a un test molecolare negativo eseguito fino a un massimo di 72 ore prima dell'ingresso. La precedente ordinanza non prevedeva la certificazione di guarigione dalla malattia. Gli arrivi da questi Paesi sono permessi per i cittadini bulgari e per coloro che hanno una residenza permanente nel Paese. Potranno inoltre entrare i cittadini dell'Unione europea, quelli dello Spazio economico europeo e quelli svizzeri. La Bulgaria resta chiusa agli arrivi dal Regno Unito. Coloro che vengono da questi Paesi ma non hanno con sé un certificato di vaccinazione o guarigione devono presentare un test molecolare negativo e saranno poi sottoposti a una quarantena di dieci giorni. (Seb)