Bosnia: annullata la seduta del Consiglio dei ministri prevista per oggi

E' stata rinviata a data da destinarsi la seduta prevista per oggi del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce in una nota il governo centrale del Paese, una nuova data sarà comunicata "a tempo debito". Questa settimana sono state già annullate le sedute previste in entrambe le Camere del Parlamento nazionale a causa dell'assenza dei deputati della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina. Sono entrati ieri in vigore gli emendamenti al codice penale della Bosnia Erzegovina che prevedono il divieto della negazione del genocidio avvenuto a Srebrenica e l'esaltazione dei crimini di guerra.