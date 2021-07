Bosnia: annullata la seduta del Consiglio dei ministri prevista per oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 luglio l'Alto rappresentante uscente della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Valentin Inzko, ha annunciato di aver usato i suoi poteri imponendo degli emendamenti al codice penale per punire la negazione del genocidio. I presidenti dei partiti all'interno del Parlamento della Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, hanno adottato successivamente cinque conclusioni sulla decisione di Inzko, compreso il boicottaggio del lavoro delle istituzioni centrali del Paese. Con la decisione di Inzko "è stato messo un altro chiodo nella bara della Bosnia Erzegovina", ha commentato venerdì 23 luglio l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, aggiungendo che la decisione potrebbe portare alla dissoluzione della Bosnia Erzegovina con la secessione della Repubblica Srpska. "La Repubblica Srpska non ha altra soluzione che avviare la dissoluzione", ha dichiarato Dodik nella conferenza stampa convocata dopo l'annuncio di Inzko, sottolineando che per i serbi di Bosnia è giunto il tempo di "creare il loro Stato". (segue) (Seb)