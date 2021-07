Bosnia: annullata la seduta del Consiglio dei ministri prevista per oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una reazione opposta è stata registrata nel resto della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina. Il presidente di turno della Bosnia, l'esponente croato Zeljko Komsic, ha parlato di una decisione saggia per tutto il mondo civilizzato oltre che "il minimo" dovuto nei confronti delle famiglie delle vittime. L'esponente musulmano, Sefik Dzaferovic, ha sottolineato che Inzko ha "adempiuto i suoi doveri nei confronti delle vittime, della sua coscienza, ma anche degli accordi di Dayton". L'Alto rappresentante uscente, l'austriaco Inzko, ha imposto questi cambiamenti alla legislazione del Paese balcanico nel tentativo di contrastare i tentativi dei serbo bosniaci di negare che a Srebrenica nel luglio del 1995 ci sia stato un genocidio, come riconosciuto anche dalla Corte internazionale di giustizia. Gli emendamenti alla legge voluti da Inzko prevedono anche il carcere per un periodo fino a cinque anni per le persone che glorificano i criminali di guerra serbo bosniaci. Tale pena è prevista anche per i responsabili delle amministrazioni locali che decidono di intitolare ai criminali di guerra strade o edifici pubblici. (segue) (Seb)