Bosnia: annullata la seduta del Consiglio dei ministri prevista per oggi (4)

- In precedenza l'emittente "N1" riferiva, citando fonti riservate, che il gruppo di lavoro per le modifiche legislative del Parlamento della Repubblica Srpska avrebbe definito alcuni emendamenti per punire con il carcere chi offenda l'entità e soprattutto la definisca colpevole di genocidio. Le modifiche saranno presentate venerdì all'Assemblea parlamentare per essere esaminate in una seduta straordinaria, e sono in risposta alle disposizioni legali che vietano la negazione del genocidio emanate dall'Alto rappresentante internazionale in Bosnia Erzegovina. Le modifiche prevedono, secondo le fonti di stampa, che chiunque insulti pubblicamente l'entità e i suoi simboli è punibile fino a tre anni di reclusione. Se la Repubblica Srpska viene contrassegnata come "genocida" la punizione prevista è dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione, mentre se a compiere tale atto è un funzionario o responsabile di istituzioni pubbliche la punizione va da due a dieci anni. Se tali atti sono commessi con l'intenzione di modificare l'ordinamento costituzionale della Repubblica Srpska, la sua integrità territoriale o indipendenza, l'autore è punito con la reclusione da tre a quindici anni. (Seb)