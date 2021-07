© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce e gli strepiti sotto la casa di un sindaco capace e intelligente come Matteo Ricci sono rivolte contro tutte le istituzioni democratiche che nel rispetto dello stato di diritto si sono battute e si battono per sconfiggere il virus. Caro Matteo non sei solo". Lo scrive il ministro del Lavoro Andrea Orlando su Twitter. (Rin)