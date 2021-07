Cultura: Sorgente group, 5x1000 a fondazione contributo a patrimonio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fondazione Sorgente Group è inserita nella lista delle Fondazioni no profit, Enti di ricerca e Associazioni, destinatari del 5 per Mille in occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi. Grazie a questo prezioso contributo la Fondazione potrà proseguire nella sua attività di implementazione della Collezione d’Arte di archeologia e dipinti antichi italiani attraverso l’acquisizione all’estero di opere d’arte di pregio. Sarà così possibile perseguire l’obiettivo principale di portare nel nostro territorio capolavori d’arte, per poterli valorizzare con mostre temporanee e pubblicazioni scientifiche, contribuendo così all’arricchimento del patrimonio artistico e culturale italiano". Si legge in una nota della Fondazione. "La Fondazione Sorgente Group è pronta a ripartire a settembre con una serie di incontri culturali, progetti espositivi e pubblicazioni scientifiche. La Fondazione da circa 15 anni è attiva e presente nel territorio di Roma, grazie a numerose iniziative di riqualificazione ambientale, eventi culturali e allestimenti espositivi nel proprio Spazio Espositivo Tritone, sempre aperto gratuitamente ai visitatori".(Com)