Sanità: da Bambino Gesù nuove speranze di cura per il medulloblastoma (2)

- Una nuova strada terapeutica per questo tumore pediatrico, in particolare per quello di "Gruppo 3", la forma a più alto rischio di morte (che si verifica in più del 40% dei casi entro 5 anni dalla diagnosi), arriva dai risultati di una ricerca condotta nei laboratori dell'Area di Oncoematologia del Bambino Gesù. L'indagine, coordinata dal direttore di Medicina Sperimentale e di Precisione e dell'Area di Oncoematologia dell'Ospedale Pediatrico della Santa Sede, Prof. Franco Locatelli, e dal Prof. Francesco Cecconi, si è avvalsa della collaborazione delle Università di Roma "Tor Vergata" e "Sapienza" e dell'Università di Trento. Il primo autore è Francesca Nazio, ricercatrice del Bambino Gesù. (segue) (Com)