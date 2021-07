Spagna: governo proroga fino a 31 ottobre diverse misure di protezione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre l'estensione di alcune misure di "scudo sociale" per proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili. Tra di esse figurano la sospensione degli sfratti senza alternative abitative per le famiglie, la moratoria sul pagamento degli affitti e il divieto di tagli di elettricità, acqua e gas. Oltre a questo, c'è l'estensione dei servizi di protezione e assistenza per le vittime della violenza di genere. Unidas Podemos aveva proposto di estendere lo scudo sociale fino alla fine dell'anno, considerando essenziale" mantenere queste misure per garantire una protezione adeguata al maggior numero possibile di cittadini. (Spm)