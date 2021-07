Cultura: Zingaretti, nuove risorse per avviso opere per cinema, piccolo schermo e web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande successo dell'Avviso pubblico 'Dalla parola allo schermo' che premia i migliori progetti di scrittura. Circa 1.000 progetti presentati, a dimostrazione di quanto ci sia bisogno di iniziative in questo settore. La Regione Lazio ha aumentato lo stanziamento inizialmente previsto di 100 mila euro portandolo a 275 mila euro complessivi". Si legge in una nota della Regione Lazio. "Oggi aggiungiamo un altro tassello al nostro impegno nel settore del cinema e dell'audiovisivo con la premiazione di 55 progetti di scrittura per opere cinematografiche e audiovisive. La Regione Lazio sostiene così, sempre più, la filiera cinematografica e dell'audiovisivo, grazie ai contributi alle coproduzioni internazionali, alle produzioni locali, attraverso il sostegno alle sale cinematografiche e ora anche alle sceneggiature", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (segue) (Com)