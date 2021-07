Cultura: Zingaretti, nuove risorse per avviso opere per cinema, piccolo schermo e web (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ritenuto ammissibili a finanziamento 23 progetti per la "Categoria Esordienti", soggetti che non abbiano scritto sceneggiature che siano state prodotte o dalle quali siano state realizzate opere cinematografiche o audiovisive, e 32 progetti per la "Categoria Autori", soggetti che abbiano già scritto almeno una sceneggiatura che sia stata prodotta o dalla quale sia stata realizzata un'opera cinematografica o audiovisiva. Ogni beneficiario potrà ricevere un importo di 5 mila euro, a sostegno della scrittura di progetti di sceneggiatura per: lungometraggi cinematografici o televisivi, serie tv, cortometraggi, soggetti per il web. (Com)