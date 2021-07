Ucraina: Zelensky invita direttrice Fmi Georgieva in visita nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky e Georgieva hanno scambiato opinioni sui progressi delle riforme e dei cambiamenti istituzionali in corso in Ucraina, compreso il lancio del mercato dei terreni agricoli, le riforme infrastrutturali e il disegno di legge sulla de-oligarchizzazione, approvato dal Parlamento in prima lettura. Il presidente ucraino ha confermato di tenere sotto il suo personale controllo l'attuazione della riforma giudiziaria. Le parti hanno raggiunto un accordo sull'intensificazione del lavoro congiunto dei rappresentanti del governo ucraino e del Fondo monetario internazionale. (Rum)