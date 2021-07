Ungheria: Hamilton esprime supporto a comunità Lgbti prima del Gran Premio di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha espresso solidarietà alla comunità Lgbti ungherese prima del Gran Premio di Budapest di domenica prossima. Il pilota della Mercedes ha scritto un messaggio su Instagram nel quale definisce “inaccettabile, codarda e fuorviante” la legge anti-Lgbti approvata dall’Assemblea nazionale magiara. “Tutti meritano di essere liberi di essere se stessi, indipendentemente da chi amano o da come si identificano”, ha scritto il pilota di Formula 1. “Invito il popolo ungherese a votare nel prossimo referendum in modo da tutelare la comunità Lbgtq+. Hanno bisogno del nostro sostegno più che mai”, ha continuato Hamilton. Il pilota ha concluso il suo messaggio esortando a “mostrare amore per chi ti circonda perché l’amore vince sempre”. (segue) (Vap)