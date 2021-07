Romania: ministro Difesa, comando Nato di Sibiu pienamente operativo nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando del Corpo multinazionale sudorientale (Hq Mnc-Se) della Nato sarà pienamente operativo nel 2024. Il comando sarà trasferito da Bucarest a Sibiu il primo luglio. Lo ha annunciato il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, in una dichiarazione. "Abbiamo in programma di dichiarare la piena capacità operativa nel 2024, il che significa che nei prossimi tre anni verranno svolte tutte le fasi per raggiungere questo obiettivo", ha affermato Ciuca. Il quartier generale della Nato a Sibiu è dislocato in due caserme. Attualmente, l'infrastruttura è in fase di ricostruzione. Il comando dell'Hq Mnc-Se ha iniziato, il primo luglio, la sua attività nella guarnigione di Sibiu, occasione con cui il comandante, il tenente generale Tomita Catalin Tomescu, ha annunciato che nella struttura militare saranno presenti diverse centinaia di unità e, a partire dal 2022, arriveranno anche militari stranieri provenienti dalle strutture dell'Alleanza. (Rob)