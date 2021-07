Burundi: governo accetta forniture di vaccini anti-Covid ma non ne solleciterà la somministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Burundi ha accettato di ricevere dosi di vaccino contro il Covid, sebbene non intenda sollecitare le persone a vaccinarsi. È quanto annunciato dal ministro della Salute, Thaddée Ndikumana, che in conferenza stampa ha precisato che i vaccini sono stati proposti dalla Banca mondiale e che le autorità di Gitega hanno deciso di riceverli, anche se il governo solleciterà a vaccinarsi solo coloro che ne avranno davvero bisogno. Le autorità del Burundi sono sempre state scettiche sui vaccini e in precedenza avevano affermato che avrebbero monitorato la loro efficacia altrove prima di accettare di riceverli e somministrarli. Il ministro ha motivato la decisione con l'aumento dei casi di Covid in particolare nelle province settentrionali, al confine con il Ruanda e nella capitale economica Bujumbura. Il Burundi ha finora riportato quasi 6 mila casi di Covid e otto decessi dall'inizio della pandemia, dati assai bassi rispetto alla media regionale che hanno sollevato diversi dubbi circa la loro attendibilità. (Res)