Tunisia: Craxi, Europa sostenga popolo tunisino

- L’Europa sostenga il popolo tunisino, “non è mai troppo tardi”. È questo l’appello lanciato da Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri, in occasione della crisi in corso in Tunisia. “Il combinato disposto tra crisi economica e pandemica, innestatosi su un tessuto economico-sociale già da tempo profondamente provato e gravato anche dalle crescenti tensioni regionali, si rivela un mix micidiale per il popolo tunisino e per le sue giovani istituzioni”, ha dichiarato la Craxi in una nota. “In questo, l’Europa, diciamolo con onestà, senza eccesso di critica ma con la dovuta autocritica, ha grandi responsabilità, poiché in questi anni, pur innanzi a ripetuti appelli e gridi di allarme, ha fatto meno di quanto sarebbe stato non solo utile ma necessario per sostenere la transizione tunisina”, ha aggiunto. “Oggi, innanzi all’emergere di proteste popolari, sintomi di un malessere profondo, in uno scontro interno che divide il paese, abbiamo il dovere di non attardarci in retoriche democratiche e sostenere con forza e concretezza i destini di un popolo e di un Paese che, per le sue tante eccezionalità, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nell’area del grande Maghreb per tutto l’Occidente. Non è mai troppo tardi!”, ha concluso.(Res)