Rifiuti: assessore Lazio, Raggi ha fallito, differenziata doveva essere al 70 ma è al 40 per cento

- "Dispiace sentire ancora una volta la sindaca Raggi parlare di mancanza di collaborazione tra istituzioni. Si rivela una persona molto spregiudicata che antepone se stessa agli interessi di Roma". Così in una nota l'assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani. "In questi anni la Regione ha sempre aiutato concretamente il comune di Roma nella gestione dei rifiuti. E' stata invece spesso la sindaca a rifiutare il nostro sostegno, ricorrendo contro nostre decisioni o perdendo finanziamenti regionali utili alla gestione dei rifiuti. In merito al piano rifiuti chiaramente avvieremo un monitoraggio ma è fin troppo evidente che quel piano si basava sulle previsioni fatte proprio dalla sindaca sul raggiungimento del 70 per cento di differenziata nel territorio comunale. Invece, anche su questo, l'amministrazione capitolina ha fallito producendo una diminuzione negli anni della raccolta differenziata fino ad arrivare ad un misero 40 per cento. Inutile dire che la Regione Lazio continuerà a schierarsi a fianco dei cittadini romani nella gestione dei rifiuti con l'obiettivo di superare definitivamente l'emergenza rifiuti nella Capitale", conclude l'assessore.(Com)