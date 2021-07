Russia: Istituto italiano cultura San Pietroburgo, 30 luglio al via mostra “Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di San Pietroburgo inaugura il 30 luglio la mostra “Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Il percorso espositivo illustra, attraverso la fotografia, il fascino e la diversità dell’Italia, dei suoi paesaggi, della sua creatività e delle sue persone. Un secolo e mezzo di storia in una composita antologia di scatti, per ricreare un’ideale galleria di ritratti e memorie, capace di testimoniare la ricchezza del Paese e al tempo stesso la straordinaria vitalità della fotografia italiana. Un archivio di 75 fotografi – da fratelli Alinari, Giorgio Roster, Giovanni Crupi, Vittorio Sella fino a Franco Fontano, Paolo Spigariol, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, solo per citarne alcuni - che hanno ritratto il Bel Paese ognuno a loro modo e con il loro interesse peculiare. La mostra rimarrà aperta al pubblico presso il centro espositivo Rosphoto (Bolshaya Morskaya ) fino al 19 settembre 2021.(Res)