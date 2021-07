Germania: Hofreiter (Verdi), necessario fondo di prevenzione per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve dotarsi di un fondo di prevenzione per il clima, dal valore di 20-25 miliardi di euro in dieci anni. È quanto proposto da Anton Hofreiter, capogruppo dei Verdi al Bundestag con Katrin Goering-Eckardt, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”. Secondo l'esponente degli ecologisti, la prevenzione climatica “deve diventare un principio guida” e la Germania deve “migliorare nel controllo dei disastri, nella precauzione e nella protezione del clima”. Per Hofreiter, “in pratica, ciò significa migliore protezione dalle inondazioni, dighe e argini rinforzati, canali di drenaggio per i fiumi più piccoli, un approccio diverso alle foreste e, in generale, alle aree agricole”. Con il fondo per la protezione del clima, il governo federale dovrebbe aiutare i comuni per dieci anni ad adattarsi alle conseguenze del cambiamento climatico. Per i Verdi, si tratta di “un programma completo di modernizzazione” per infrastrutture, città e villaggi della Germania.(Geb)