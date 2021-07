Regno Unito: nuovo studio, eventi meteorologici estremi saranno la norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventi meteorologici estremi colpiranno il Regno Unito con sempre maggiore frequenza, secondo quanto afferma uno studio pubblicato dall'"International Journal of Climatology". I dati mostrano infatti come lo scorso anno sia stato uno dei più caldi mai registrati, ma allo stesso tempo uno dei più soleggiati e piovosi allo stesso tempo. I dati sul meteo britannico a disposizione risalgono in alcuni casi di secoli, con le prime misurazioni della temperatura fatte nel 1659, e le prime misurazioni costanti e attendibili datate 1862. Negli ultimi 30 anni, la temperatura media sarebbe aumentata di 0,9 gradi in media, e il Regno Unito è risultato essere il 6 per cento più piovoso. (Rel)