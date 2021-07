Regno Unito: fonti stampa, disegno legge emendato per esentare terreni della regina da misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge, presentato dal Parlamento scozzese per incoraggiare l'utilizzo di energia pulita, è stato emendato per esentare i terreni di proprietà della regina Elisabetta dalla sua applicazione, dopo che i suoi avvocati avevano sollevato "preoccupazione" in merito. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", i cambiamenti della legge suggeriti dalla famiglia reale hanno significato che le terre di proprietà della regina sono state escluse dalla possibilità di essere soggette ad ordini di acquisto obbligatori, quantomeno senza l'approvazione personale della monarca. Tali ordini prevedono che un terreno o una proprietà possano essere acquistati dallo Stato anche senza il consenso del proprietario se lo Stato può provare che vi sia un interesse pubblico più grande della proprietà privata. Buckingham Palace ha affermato che tale processo "consultivo" non ha alterato la natura di alcuna legge, ma alcuni parlamentari scozzesi hanno fatto notare che tale influenza della famiglia reale nel processo decisionale del parlamento di Holyrood avrebbe dovuto essere "apertamente dichiarato". (Rel)