Energia: Iraq, ministero Petrolio ha piano per mantenere tassi di produzione stabili

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha stabilito un piano per mantenere stabili i tassi di produzione dei giacimenti petroliferi. Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero del Petrolio per gli affari estrattivi, Karim Hattab, secondo il quale uno degli obiettivi del dicastero è lavorare per mantenere, sviluppare e aumentare la produzione dei giacimenti petroliferi sostenendo progetti per la costruzione di stazioni di pompaggio, infrastrutture e condutture per mantenere i tassi di produzione stabili.(Res)