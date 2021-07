Nigeria: rilasciati leader sciita Zakzaky e la moglie, l'accusa annuncia ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale nigeriano ha assolto il leader di un gruppo sciita Movimento islamico della Nigeria (Imn) Ibrahim el Zakzaky da tutte le otto accuse penali formulate a suo carico e della moglie Mallimah Zeenat, con lui agli arresti dal 2015 con la principale accusa di complotto contro lo Stato. Lo ha confermato ai media nigeriani il legale Sadau Garba, il quale ha precisato che dopo l'udienza tenuta ieri la coppia è stata assolta e "ha riconquistato la libertà oggi". La notizia del rilascio è stata confermata anche dal procuratore capo Dari Bayero, sottolineando tuttavia che lo Stato della Nigeria ha intenzione di fare ricorso in tribunale contro la sentenza. "Il tribunale ha stabilito che nessuno dei testimoni (dell'accusa) che abbiamo presentato in tribunale ha fornito prove convincenti della colpevolezza dei due", ha detto Bayero. "Ciò non significa che non possano essere richiamati in giudizio, sicuramente presenteremo accuse contro entrambi in appello", ha aggiunto. (segue) (Res)