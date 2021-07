Nigeria: rilasciati leader sciita Zakzaky e la moglie, l'accusa annuncia ricorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di el Zakzaky e della moglie, nel 2015, hanno alimentato forti proteste e scontri fra i sostenitori della loro innocenza e le forze di sicurezza nigeriane, che più volte ne hanno represso le manifestazioni. I primi scontri tra l’esercito e i militanti sciiti filo-iraniani dell'Imn sono scoppiati il 12 dicembre 2015 a Zaria (Kaduna), quando le forze nigeriane hanno brutalmente attaccato la residenza di Zakzaky e i suoi seguaci. Negli scontri, dopo i quali marito e moglie sono stati arrestati, sono morti i tre figli e oltre mille membri dell'Imn. L'operazione giungeva su ordine del governo, secondo il quale gli sciiti avrebbero attacco un convoglio su cui viaggiava il capo delle forze armate, Tukur Buratai, nominato dal presidente Muhammadu Buhari per coordinare le operazioni di contrasto al gruppo jihadista Boko Haram. I sostenitori dell'Imn negano di aver intenzionalmente attacco il convoglio. Da allora, le peripezie giudiziarie di Zakzaky si sono unite a molteplici manifestazioni in suo sostegno, con ripetuti sconti fra sciiti e polizia. Nel 2016 un'Alta corte federale di Abuja ha ordinato il rilascio del leader dell'Imn, ma un tribunale statale ha in seguito invalidato la sentenza. (segue) (Res)