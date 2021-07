Nigeria: rilasciati leader sciita Zakzaky e la moglie, l'accusa annuncia ricorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni nuove proteste si sono succedute per sollecitare il rilascio della coppia, le ultime delle quali risalgono allo scorso gennaio ad Abuja. I suoi sostenitori, ha riferito il quotidiano locale "Guardian", si erano riuniti in quel caso dopo che la Commissione islamica per i diritti umani (Ihrc) - basata a Londra - ha esortato il governo nigeriano a rilasciare il leader sciita. I manifestanti sono tornati a chiedere il rilascio immediato ed incondizionato di Zakzaky, mentre richieste di liberazione sono venute da Ong locali e associazioni. L'Alta corte dello stato di Kaduna aveva ordinato alle autorità federali di affidare la moglie alle cure contro il coronavirus, malattia che ha contratto insieme al marito in carcere. (segue) (Res)