Medio Oriente: prosegue lo sciopero della fame nelle carceri israeliane

- Secondo l’Associazione per i prigionieri palestinesi, 16 detenuti stanno continuando il loro sciopero della fame nelle carceri israeliane. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale, da diverse settimane, i detenuti portano avanti lo sciopero in segno di protesta contro la detenzione amministrativa, misura di restrizione della libertà individuale applicata, senza processo giudiziale, per ragioni di sicurezza o controllo dell’immigrazione.(Res)