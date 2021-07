Usa: terremoto 8,2 in Alaska, allarme tsunami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 8,2 è stato registrato al largo dell'Alaska alle 22:15 locali di mercoledì 28 luglio, le 8:15 di questa mattina in Italia. Lo ha riferito lo United States geological survey (Usgs), l'agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti. L'epicentro si trova a 104 chilometri a est-sudest di Perryville, a una profondità di 46,7 chilometri. Forti scosse di assestamento sono ancora in corso nella zona, in gran parte disabitata. Il Centro nazionale del Pacifico ha lanciato l'allarme tsunami per le coste del Pacifico settentrionale, in particolare per le coste di Alaska, le isole Aleutine, il Canada occidentale (Columbia Britannica) e le Hawaii. (Nys)