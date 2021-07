Calcio: club inglesi carichi di debiti dopo crisi dovuta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi club inglesi avrebbero contratto gravi debiti per sopravvivere alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19. Lo scrive il quotidiano "Financial Times", prevalentemente a causa del blocco della vendita dei biglietti per le partite di Premier League dovuto alle norme anti Covid. Il debito netto dei club della Premier League infatti è salito alla cifra record di 4 miliardi di sterline (4,7 miliardi di euro) alla fine della stagione 2019-2020, un aumento di 0,5 miliardi rispetto alla stagione precedente. I ricavi complessivi delle 20 squadre che compongono la Premier League, inoltre, sono diminuiti rispetto all'anno precedente per la prima volta nella storia della competizione. L'aumento del debito netto sarebbe principalmente dovuto all'aumento dei prestiti bancari concessi alle squadre in Premier League, mentre in Championship (la seconda divisione) l'aumento del debito sarebbe dovuto prevalentemente a ricapitalizzazione da parte dei proprietari dei club.(Rel)