Spagna: occupati al + 5,7 per cento negli ultimi 12 mesi

- Nel secondo trimestre di quest'anno, in Spagna il numero di occupati è aumentato di 464.900 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto reso noto dall'indagine sulla popolazione attiva (Epa) pubblicata oggi, dalla quale emerge che il numero di disoccupati complessivo ammonta a 3.543.800. L'occupazione è cresciuta di 1.064.400 persone (5,72 per cento) negli ultimi 12 mesi rispetto al secondo trimestre del 2020, quando a causa della crisi provocata dalla pandemia del coronavirus si era registrato uno dei tassi pià bassi nella storia del Paese. La diminuzione della disoccupati è dovuta principalmente alla minore incidenza delle ferie e alla riduzione delle assenze per malattia e licenziamenti temporanei (Erte) e disoccupazione parziale per motivi tecnici o economici. (Spm)